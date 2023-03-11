Sedat Peker'in eşinden imza kampanyası: 'Dijital tecridi durdur'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in eşi Özge Peker, dijital tecritte olan eşinin paylaşım yapması için başlatılan imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker'in eşi sosyal medya üzerinden Peker'e ilişkin imza kampanyasını paylaştı.

"Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur" başlıklı imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaşan Özge Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin paylaşım yapmasını isteyenler için change.org'da başlatılan linki sizler için aşağıya bırakıyorum. Adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazarak destek amaçlı oy verebilirsiniz. Verdiğiniz oyun geçerli olabilmesi için mailinizden doğrulatmayı unutmayın"