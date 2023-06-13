Twitter'ın eski CEO'su Dorsey Türkiye itirafı: 'Tehdit edildik'

Twitter’ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey katıldığı bir programda, Türkiye, Nijerya ve Hindistan'ın geçtiğimiz yıllarda şirketi platformu kapatmakla tehdit ettiğini söyledi.

Dün YouTube'da yayımlanan haber programı Breaking Point'e konuk olan Dorsey, "Türkiye'den çok fazla talep aldık. Kendi mahkemelerinde savaştık ve genelde kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

"Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler, gazetecilerin hesaplarını platformdan kaldırmamız için bizden birçok talepte bulundu" diye konuşan Dorsey, Türkiye’nin bu konuda Hindistan’a çok benzediğini, Nijerya’nın da başka bir örnek olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Dorsey Hindistan hükümetinin de platformu kapatmakla ve ülkedeki Twitter çalışanlarının evlerini basmakla tehdit ettiğini de söyledi.