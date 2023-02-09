Twitter'ın ardından Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşanıyor

Twitter'da birçok kullanıcı, saat 16.30'dan itibaren siteye erişemediklerini bildirdi. Konuya dair resmi açıklama yapılmazken, depremzedelerin yardımlarını Twitter'dan duyurmaya çalıştığı belirtilerek, erişim engeline tepki gösterildi. BTK'nın Twitter'a erişim engeli getirdiği aktarıldı.

Twitter'ın ardından Ekşi Sözlük'te de erişim problemleri yaşandı. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik. Sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.