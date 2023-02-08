Sosyal medyaya getirilen kısıtlama sonrası TKP'den çağrı

Sosyal medyaya getirilen erişim engelinin ardından TKP, tüm dostlarını deprem bölgelerindeki halkla dayanışmayı büyütmek ve haberleşmeyi sürdürmek için Telegram kanalına katılmaya davet etti.

Haber Merkezi

Sosyal medyaya erişim engelinin getirilmesinin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) dostlarını deprem bölgelerindeki halkımızla dayanışmayı daha da büyütmek ve haberleşmeyi sürdürmek için Telegram kanalına katılmaya çağırdı.

'İnadına biz kazanacağız, yaşam, insanlık kazanacak'

TKP'nin duyurusunda şöyle denildi:

"Sosyal medyaya erişim engeli getirildi. Tüm dostlarımızı deprem bölgelerindeki halkımızla dayanışmayı daha da büyütmek ve haberleşmemizi sürdürmek için kanalımıza katılmaya davet ediyoruz...İnadına biz kazanacağız; inadına yaşam, insanlık, hayat kazanacak... https://t.me/tkpninsesi".

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