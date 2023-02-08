Deprem bölgesindeki TKP’li sağlıkçılar anlatıyor: Kaos var ama dayanışma da var

Deprem bölgesine gönderilen sağlık çalışanları yaralılara müdahaleye başladı. Yıkımdan kurtulan hastaneler kısmen kullanılmaya başlandı. Bu hastanelerin sağlık personelinin bir kısmı göçük altında kalmış. Kurtulanların da yakınları göçük altında. Koridorlarda hastalar üst üste. Tedavisi tamamlananlar taburcu edilemiyor çünkü gidecek yerleri yok. Bölgede görevli TKP’li sağlıkçılar ilk izlenimlerini soL’a anlattı.

Samandağ: Bir odada cenazeler, diğer odada sahipsiz bebekler

“Samandağ devlet hastanesindeyim. Dörtyol'un güneyinde arama kurtarma ve yardım yok. Vatandaş göçük altından çıkarabildiğini getiriyor hastaneye. Steril olmayan hastane koridorunda amputasyon yapılıyor. Bir odada sahipsiz cenazeler ve bir odada da bir sürü sahipsiz bebek var. Sağlık personelinin bir kısmından haber alamamışlar, tamamının en az bir yakını göçük altında. Vatandaş da personel de yardıma gelenlere sevgiyle yaklaşıyor. Her an bir ölüm haberi veriliyor, feryat var ama bize yönelik sitem yok.

Servislerde, yarı yıkık odalarda ya da ofis olarak kullanılan yerlerde buldukları şeylerin üzerinde dinlenmeye çalışıyor herkes. Eşyalarımızı koyacak yer de yok. Herkes kendi başının çaresine bakıyor.

Organizasyon yok, triyaj yok. Tedavisi biten (ayak bileği kırıkları dahil travmalar hastaneye sevk edilemediği için basit atel ile evine gönderilmek zorunda) hastaları taburcu edemiyorsun, çünkü gidecek yerleri yok. Hastane nispeten bir çatı, arada birileri bir kâse çorba ya da ekmek-helva dağıtıyor. Haliyle her yer hasta.

Hasarlı hastanede hizmet veriyor ve kalıyoruz. Artçı depremler devam ediyor. Dinlenmek, uyumak neredeyse mümkün değil. Çadır yok. Su tesisatı hasarlı, sterilizasyon çalışmıyor.”

HATAY-SAMANDAĞ Acil serviste her yer hasta...

Adıyaman: Acil serviste kaos

“Adıyaman da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk depremden sonra mucize kabilinden hizmet verir haldeymiş. İkinci depremin ardından boşaltmışlar. Akşam üzeri toparlanmış. Röntgen ve tomografi var. Fakat tüm bilgisayar sistemi çökmüş, kayıt alınamıyor. Triyajı ve planlamayı çok beceremedik. Hastaları acilde değerlendirdikten sonra diğer servisleri açtık. Birinci kat ortopedi, sonra cerrahi olarak sıraladık. Üst kat depremden biraz daha fazla etkilenmişti. İhtiyaç oldukça o katları da mecburen açmak zorunda kaldık. Ameliyathanelerden kullanılabilir olanları bir şekilde dışarıdan gelen ekiplerle açtık. Ağırlıklı ortopedi olmak üzere cerrahilere başladık.

Acil serviste ciddi bir kaos yaşanıyor. Bazı polikliniklerin odalarını-sedyelerini gözlem odaları gibi kullanmak zorunda kaldık. Birçok hastaya mevcut hastane şartlarında hizmet verebilecek durum yok. Dış hastanelere başlayan sevkler bu sabah durduruldu. Bu nedenle çok zor anlar yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden bir miktar hastayı sevk edebildik.

Bugün gelen hastaların önemli bir bölümünde 'kompartman sendromu' gelişmiş. Soğuk ve bası yaraları oluşmuş. Hasta kaybımız bugün fazlaydı. Çünkü arama kurtarma faaliyetinin önemli bir kısmı bugün yapıldı. Henüz birçok enkaza ulaşılamamış. Gece arama kurtarma faaliyetleri çok az yapılıyor. Sağlık personeli sayısı şu an yeterli seviyeye geldi. Acil, ortopedi, genel cerrahi, beyin cerrahi gibi ekiplerimiz oluştu. Henüz kaotik olmakla birlikte ihtiyaç duyan hastalara bir şekilde ilk gün akşamından beri bakılıyor. Laboratuvarı ikinci gün kullanabilmeye başladık. Hastane içerisinde henüz tam organize olmadık. Gün içerisinde deprem nedeniyle dökülen parçalar, çöpler vs toparlandı. Hastaların ilk müdahalesi sonrası cerrahi veya uzun süreli bir tedaviye ihtiyaçları varsa sevk edilebilmeleri gerekiyor. Hastanenin mevcut hali bu takiplere pek uygun değil.”