TKP Antakya'da dayanışmada: Felaketin yaraları üçüncü günde sarılmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antakya'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

TKP de bölgeye depremin üzerinden saatler sonra ilk ulaşanlardandı.

Kente varan TKP heyeti, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çok sayıda kişi enkazdan kurtarıldı. Yaralı yurttaşlara ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekipleri taramalar yaparken, ihtiyaçlar belirlenip karşılanmaya başlandı.

Deprem felaketi sonrası TKP bölgede üçüncü günde de dayanışmayı sürdürüyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Felaketin yaralarını dayanışmayla sarmaya üçüncü günde devam ediyoruz. Sabah saatlerinde yurttaşlar TKP kriz masasından battaniye, kıyafet, yiyecek, içecek ihtiyaçlarını temin etti" denildi.