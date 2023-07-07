Twitter'dan Meta'ya 'Threads' tehdidi: 'Dava açarız'

Instagram, WhatsApp ve Facebook’un çatı şirketi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunu, bugün Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma açmıştı.

TRT Haber'in haberine göre; Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımlandı. Söz konusu mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

'Eski Twitter çalışanları Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirildi'

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti.

Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta'nın Twitter'in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor" ifadesini kullandı.

Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.