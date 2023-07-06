Threads kullanıma açıldı, Zuckerberg 11 yıl sonra Twitter'da paylaşım yaptı

Instagram, WhatsApp ve Facebook’un çatı şirketi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunu, bugün Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma açmıştı.

Threads 7 saatte 10 milyon kullanıcıyı geçerken, Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg 11 yıllık aradan sonra Twitter’da paylaşım yaptı.

Zuckerberg, Twitter'da ‘karşılıklı olarak birbirini gösteren iki örümcek adam’ görseli paylaştı. Söz konusu görsel internet dünyasında, birbirine benzeyen şeyleri tanımlamak için kullanılıyor.

Zuckerberg en son 18 Ocak 2012'de tweet atmıştı.