Twitter'a rakip uygulama 'Threads' kullanıma açıldı

Twitter'a rakip olarak görülen Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'nın Threads uygulaması, Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma girdi.

NTV'nin haberine göre, Meta'nın "Metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıttığı Threads'in, Avrupa Birliği ülkelerinde olmamasının nedeni AB'de kullanıcı verilerine dair düzenlemeler.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulama açıldıktan sonra "Threads'e hoşgeldiniz" paylaşımını yaptı. Zuckerberg, uygulamaya 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Threads nedir?

"Metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtılan Threads'te 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

Uygulamanın arayüzü Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Nasıl kayıt olunur?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

soL'u Threads uygulamasından da takip edebilirsiniz.