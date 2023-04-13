Twitter'da içerik üreticilerine abone olma özelliği geliyor

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'da içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını bildirdi.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.