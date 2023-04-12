Elon Musk: Doğru alıcı bulunursa Twitter'ı satabilirim

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'ı devralma süreci ve kendisinin Twitter'ı kullanma alışkanlıkları hakkında İngiltere basınına konuştu.

BBC'ye konuşan Elon Musk, Twitter’ı devralış sürecinin "oldukça sancılı" olduğunu ve şirkette "büyük iniş-çıkışlar" yaşadığını söyleyerek "doğru bir alıcı bulunursa Twitter'ı satabileceğini" açıkladı. Musk, Twitter’ın sohbet kanalından canlı yayımlanan ve 3 milyon kişi tarafından izlenen mülakatta, Twitter’ı satın aldığı için pişman olup olmadığına ilişkin soruya, “Acı seviyesi oldukça yüksekti. Bu bir parti gibi değildi” yanıtını verdi.

'Sanırım saat 3'ten sonra tweet atmamam gerek'

Twitter’ı satın alma kararını savunan Musk, son ayların "oldukça stresli" olduğunu, ancak "şirkette işlerin fena gitmediğini" söyledi.

Kendi Twitter paylaşımlarına ilişkin de konuşan Elon Musk "Attığım tweetlerle birden çok kez kendimi ayağımdan vurduğumu düşünüyor muyum, evet. Sanırım saat 3’ten sonra tweet atmamam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BBC hesabındaki ibare değiştirilecek'

Elon Musk, BBC’nin ana Twitter hesabına "hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu" ifadesinin konulması ile ilgili de konuştu. Musk, “BBC’nin devlet medyası olarak etiketlenmekten pek hoşlanmadığını biliyorum” dedi.

BBC, söz konusu ibareye itiraz etmişti. Yayın kuruluşu, “BBC bağımsızdır ve bu her zaman böyle olmuştur. Gelirimizi, Britanya halkının ödediği yıllık televizyon ruhsatı ödemeleriyle oluşturuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Musk, söz konusu ibarenin "halk tarafından finanse edilen" şeklinde değiştirileceğini söyledi.