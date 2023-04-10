Twitter BBC'yi 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' olarak işaretledi

Twitter sahibi Elon Musk'ın ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dair yayınladığı 'Twitter Dosyaları'nın ardından, sosyal medya platformunda batı medyalarına dönük yeni hamleler gerçekleşiyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Twitter, İngiliz medya kuruluşu BBC'nin sosyal medya profiline 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' etiketi yerleştirdi. Bunun üzerine BBC'den itiraz geldi.

BBC sözcülerinden yapılan açıklamada, "Bu konuyu çözüme kavuşturmak için Twitter ile görüşüyoruz. BBC her zaman bağımsız olmuştur ve bugün de bağımsızdır. Lisans ücretleri üzerinden İngiliz halkı tarafından finanse ediliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce benzer bir uygulama, ABD hükümetine yakınlığıyla bilinen ve Hunter Biden hakkındaki iddiaları örtbas etmeye çalışmasıyla gündeme oturan NPR radyosunun Twitter hesabına da getirilmişti.

'Vergilerle finanse ediliyoruz' açıklaması

BBC hükümet tarafından finanse edildiği yönündeki suçlamaları yalanlarken, finansal desteği vatandaşların ödediği vergilere dahil olan 'lisans ücretleri' üzerinden İngiliz halkından elde ettiğini açıkladı.

Ancak bu, vergilerdeki oranları belirleyen İngiliz hükümetinin istediği herhangi bir an veya gerekçeyle 'bağımsız' medya kuruluşlarına müdahale edebileceği anlamına geliyor.