Twitter'da erişim sorunu: Fotoğraflar ve bağlantılar açılmıyor

Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter'da yapılan paylaşımlarda, tweet içerisinde linklerin açılmadığı bildirildi. Ayrıca kullanıcıların fotoğraf yüklerken sorunlarla karşı karşıya kaldığı, paylaşımlardaki görsellerin ve linklerin açılmadığı bildirildi.

Twitter'da bağlantılar ve görseller görüntülenemiyor

Kullanıcılar, sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlar içerisindeki bağlantı linklerine tıkladıklarında "{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}" hata mesajıyla karşı karşıya geliyor.

Öte yandan, platformda paylaşılan fotoğraflar görüntülenemiyor. Kullancılar, görsellere tıkladıklarında "Bu resmi yüklerken hata oluştu" mesajıyla karşılaşıyor.

Sorunun tüm dünya çapında yaşandığı bildirildi.