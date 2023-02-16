Twitter Elon Musk'ın paylaşımlarını öne çıkarmak üzere ayarlanıyor

Avustralyalı araştırmacı Timothy Graham'a göre, Twitter, Elon Musk'ın tweet'lerinin görüşmesini şişiren yeni algoritma kullanımına geçti.

Graham'ın araştırmasına göre, algoritma değişikliğinin gerçekleştiği bildirildikten sonra, Twitter'ın sahibi Musk'ın tweet'lerinin görülmeleri yüzde 737 arttı.

Graham'ın Twitter'ın API'si aracılığıyla topladığı veriler, platformun Elon Musk'ın tweet'lerinin yapay olarak şişirildiğine dair kanıları destekler durumda.

Twitter'ın son algoritma değişikliğini takiben, Musk'ı kişisel olarak takip etmeyen kullanıcılar, ABD'li milyarderin tweet'lerini "Sana Özel" sekmesinde görmeye başladı.

Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde dijital medya alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Timothy Graham, uygulama programı arayüzünü kullanarak Twitter'dan çıkardığı verilerin bu raporlamanın çoğunu desteklediğini belirtti.

Öte yandan Türkiye'de depremin ardından sosyal medya sansürü tartışmalarının da zirve yaptığı sıralarda, geçen hafta kullanıcılar, "günlük limitlerine ulaştıkları" mesajıyla karşılaşmış ve tweet atamamıştı.