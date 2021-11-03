Twitch'ten Türkiye açıklaması: Harekete geçildi

E-spor ve oyun haber sitelerinden biri olan Dexerto'ya bir açıklama yapan Twitch, eylül ayında 150 kullanıcının para kazanma araçlarını su istimal etmesi nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye'deki kullanıcıların nasıl para kazandığına dair kaygıların ortaya çıktığını, ancak yasak aktivitelerde bulunan kişilere karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

'Harekete geçtik'

Sözcü, "Twitch'te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece Eylül ayında Türkiye'deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik" dedi.

Açıklamada aynı zamanda dolandırıcılık mağduru olan herkesin şirkete ulaşması gerektiği kaydedilirken yerel kanunları ya da Twitch kurallarını ihlal eden bütün kullanıcıların tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için sürekli çalışıldığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu.

Haberglobal'in aktardığı habere göre, bu ağın ortaya çıkarılması ve bu kullanıcıların platformdan temizlenmesi amacıyla Temiz Twitch etiketiyle sosyal medyada kampanya düzenleniyor.

Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere Twitch üzerinden 9.8 milyar dolar gibi bir miktarın aklandığı öne sürülüyor.