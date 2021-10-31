Lütfi Elvan'a 'Twitch' sorusu: MASAK adli süreç başlattı mı?

Amazon şirketine bağlı Twitch isimli sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan bazı kullanıcıların suç geliri temin etmesi ve para aklamasına ilişkin TBMM’ye soru önergesi verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, “MASAK tarafından, suç geliri temin eden ve para aklayan yayıncılar ile ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı gereken adli ve idari süreç başlatılmış mıdır” diye sordu.

Twitch yayıncılarına sosyal medya kullanıcıları tarafından gönderilen bağışın kripto paraya çevrildiğini ve suç örgütlerine ait hesaplara gönderildiğini belirten Tekin, Lütfi Elvan’dan şu soruların yanıtını istedi:

“Bakanlığınıza bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, suç geliri temin eden ve para aklayan yayıncılar ile ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı gereken adli ve idari süreç başlatılmış mıdır?

#TemizTwitch etiketiyle sosyal medya kanallarından mağduriyetlerini bildiren ve suçu ihbar eden vatandaşlarımızın ihbarı gereğince Bakanlığınız bu tarihe kadar hangi işlemleri yapmıştır?

İşlenen suç uluslararası mahiyette olduğu, Amerikan doları başta olmak üzere yabancı para birimleri kullanıldığı ve suçun ortaya çıkması yönünden uluslararası bir iş birliği gerektiği için Bakanlığınız uluslararası muhatapları ile temas kurmuş mudur, ortak bir çalışma başlatılmış mıdır?”