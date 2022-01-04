Twitch operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, “Twitch” isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiği tespit edildi.

Bu yöntemle "haksız kazanç" elde edildiğinin belirtilmesi üzerine yapılan çalışmada 44 şüpheli tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. (İHA)