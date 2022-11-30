Tuzla'da fabrikadaki yangında 3 işçi yaşamını yitirmişti: Tahliye kararı

29 Nisan'da Tuzla Boyacılar Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan Messer Kimya’da çıkan yangının sebep olduğu patlamada 3 işçi yaşamını yitirmiş, 9 işçi ise yaralanmıştı.

Patlamanın ardından yürütülen soruşturmada, fabrika sahibi Mustafa Umut Bıçaklı, İSG’ci İlkin Günçavdı ve Messer Kimya Ar-Ge bölümünde çalışan Onur Dağdelen’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar patron Mustafa Umut Bıçak, İlkin Günçavdı ve Onur Dağdelen, tutuksuz sanık Songül Öztürk, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Bıçak, gerekli ÇED raporunu aldıklarını, üretim yapmaya izinlerinin bulunduğunu öne sürerek üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Diğer tutuklu sanık Günçavdı da "iş güvenliği uzmanı olarak fabrikada yarı zamanlı çalıştığını, fabrikaya en son olaydan 24 gün önce gittiğini, fabrikada herhangi bir evrak eksikliğinin olmadığını ve üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediğini" ifade etti.

Tahliye edildiler

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, dün görülen mahkemede soruşturma ve kovuşturma aşamasında kusur durumunun tespiti için alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesine hükmeden heyet, tutuklu sanıkların, üzerlerine atılı suçun vasıf ve niteliği, dosyada mevcut delil durumu, delillerin toplanmış olması ve sanıkların cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verip duruşmayı erteledi.

'Eşim defalarca uyardı'

Müşteki avukatlarından Yurdagül Sezgin, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, suç konusu olan olayda 3 kişinin yaşamını kaybettiğini anımsattı. Sezgin, fabrikanın yüzde 100 kusurlu olduğunun bilirkişi raporu ve dosyadaki belgelerle sabit olunmasına rağmen sanıkların tahliyelerine karar verildiğini belirterek, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Avukat Esra Yüksel ise söz konusu patlamaya "iş kazası" demenin yanlış bir tabir olacağını kaydederek, "Bu resmen bir cinayettir. Emekçi kardeşlerimiz eğer dinlenmiş olsalardı, gerekli tedbirler alınmış olsaydı, yanımızda olacaktı. İşverenin tahliyesi vicdanları yaralamıştır" dedi.

Patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın'ın eşi Çiğdem Aydın da "Eşim defalarca uyardı. Hatta en sonunda 'bizi patlatacaklar' dedi. Bu göz göre göre geldi. Umut’un (Bıçak) çıkması hak değil" şeklinde konuştu.

'Tuzlalı emekçiler, yalnız değiliz'

TKP Tuzla Örgütü yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamayla işyerlerinde alınmayan önlemlere dair mücadele çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

"Boyacılar Sanayi Sitesi'ndeki MESSER Kimya'da bir patlama meydana geldi ve 3 işçi hayatını kaybetti.

Ruhsat başvurusu yapmıştık, ÇED raporu da aldık üretim yapma iznimiz çıkmıştı diyor patron, uyarı işaretlerini astık ama diyor İş Sağlığı ve Güvenliği.

Patron düzeninin kurallarına göre her şey "uygun", her şey "düzgün" ki çıkarıldıkları mahkeme tahliye kararı veriyorlar.

Hikayeye bakın! 3 İşçinin ölümü sanki kurallar içerisinde! İçinde yaşadığımız dünyanın kuralları uygulandığında bile biz emekçilerin canını, sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. BÖYLE GİTMEZ!

Bu ülkede işçiler var, hastalanıyoruz, yaralanıyoruz, sömürülüyoruz, yetmiyor bir de ölüyoruz. BÖYLE GİTMEZ!

Tuzlalı emekçiler, yalnız değiliz işyerlerimizde biz emekçilerin sağlığı için uygun olmayan her şeye karşı mücadele edeceğiz, canımıza kasteden, hesabını sormayan bu düzeni değiştireceğiz."