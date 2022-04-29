Tuzla'da fabrikada patlama ve yangın: 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 yaralı

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.

İstanbul Tuzla'da Vernikçiler Sanayi Sitesi içinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı bir yangın ve patlamalar meydana geldi. Olay yerinden dumanlar yükseldi.

Patlama çevredeki evler ve fabrikaların yanısıra Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinde de hissedildi. Önce küçük bir patlama sesi, ardından da daha büyük bir patlama sesi duyuldu.

Bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

NTV'ye konuşan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak fabrikada çalışan 3 işçiden haber alınamadığını söyledi. Fabrikada 7 işçinin yaralandığı belirtildi.

Yangın aynı zamanda fabrikanın yakınında bulunan ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiyenin müdahalesi ile fabrikadaki ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

'Çok sayıda yaralı olduğunu gördüm'

İHA'ya konuşan Abdurrahman Çankaya, “Cuma namazına giderken bir patlama yaşandı. O anda herkes kaçışmaya başlamıştı. Daha sonra büyük bir patlama daha gerçekleşti. Fabrikalardaki insanlar fabrikalardan kaçmaya başladı. Hayatımda böyle patlama duymadım. Uçaktan bir füze atılmış gibiydi, halen korku ve paniği hissediyorum. Çok sayıda yaralının olduğunu gördüm. Yangın 4 veya 5 farklı yere sıçradı, daha sonra ormanlık alana sıçrama oldu. Yaralı ve ölü olduğunu düşünüyorum” dedi.

İstanbul Valiliği açıkladı: 3 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.

Valilik açıklaması şöyle:

"Bugün saat 13.15’te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür.

Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir."

Başsavcılıktan açıklama

Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrasında meydana gelen patlamada 3 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 29 Nisan’da saat 13.15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri yapmak üzere görevlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Patlama ve panik anları kamerada

Öte yandan patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor. Panik yaşayan bazı vatandaşların yere yattıkları da görülüyor.