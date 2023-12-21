Tuzla Piyade Okulu'yla ilgili ifade veren teğmen: Harp Okulu’nda üstlerimize bildirdik, işlem yapılmadı

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin daha önce cemaat yapılanması içinde oldukları gerekçesiyle şikayet edildiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Dün de Nurculara bağlı bir tarikatın toplantısına çağrılan öğrencinin ses kaydı gündeme gelmişti.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan olaylarla ilgili ifadesi alınan bir başka teğmenin ifadesine ulaştı.

Hakkında “kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek” suçlaması bulunan teğmen ifadesinde şunları kaydetti:

“... 13 Kasım 2023 tarihinde 405 numaralı odada bir kalabalık vardı. Ben de olayı yatıştırmak hem de ne olduğunu öğrenmek maksadıyla içeriye giriş yaptım. Girdiğim esnada bir tartışma mevcuttu. Sesler yükselmişti. Ben de arkadaşlara sakinleşmelerini söyledim. Daha sonra P. Teğmen M.F.Ş. ile muhatap oldum. Kendisine Atatürk fotoğrafının nerede olduğunu sordum ve kendisi de bana onu söktüğünü söyledi.

Cebinden çıkardığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı buruşmuş vaziyetteydi. Ben de bu fotoğraf neden bu halde diye tepkimi göstererek sordum. ‘Cebime koymuştum, buruşmuş’ dedi. Ben de bu fotoğrafın pantolon cebine değil göğüs cebine düzgün bir vaziyette konulması gerektiğini söyledim.

Herhangi bir tehdit, hakaret ve darp olmamıştır. Daha sonra odada bulunan arkadaşların sakinleşmelerini sağlayarak koğuşun boşalmasını söyledim.

Bu arkadaşların bizim Harp Okulu sefahatimizden itibaren kim ve ne olduklarını, maksatlarını, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu şahıslar şu anda da Cumhuriyet karşıtı olduklarını ve Atatürk’e saygı duymadıklarını alenen beyan edecek kadar cüretkâr vaziyette aramızda dolaşmaktadırlar.”