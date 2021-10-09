'Tütün firması destekli proje durdurulmalıdır'

Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Sağlığa Evet Derneği ve Türk Toraks Derneği'nin içinde bulunduğu Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Birçok sağlık çalışanına Dumansız Dünya Vakfı fonu desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan proje raporunun tanıtım toplantısına davet gönderilmiştir. Projenin destekçisi Dumansız Dünya Vakfı’nın tek geliri büyük bir tütün firmasından gelmektedir" uyarısı yapıldı.
(SSUK) Dönem Başkanı Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak, projenin sonlandırılması çağrısı yapılırken, "Bu tütün firması uzun zamandır Türkiye’ye sözde zararı azaltılmış ürünleri sokmaya ve tütün kontrolünün karar vericileri arasında yer almaya çalışmaktadır. Ülkemizin de benimsediği Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi tütün endüstrisi ile ilişkileri kısıtlamıştır" denildi. Açıklama şöyle: