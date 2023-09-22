Tutuksuz yargılanan kaçak maden sahibi ölen madencinin eşine para teklif etmiş!

Zonguldak’ta, Uğur Bıyıklı’nın (33) öldüğü kaçak maden ocağındaki göçükte "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan Bülent Ş., duruşmada ocağın sahibinin kendisi olmadığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Duruşmada, ölen madencinin eşi Berna Bıyıklı’nın avukatı, daha önce sanığın kendi ofisine gelerek, anlaşma için para teklif ettiğini söyledi. Avukat, ocağın sahibi değilse, sanığın neden para teklif ettiğini sordu.

DHA'nın haberine göre Bağlık Mahallesi’nde 21 Haziran günü ruhsatsız işletilen Bülent Ş.’ye ait olduğu iddia edilen kömür ocağında meydana gelen göçükte Uğur Bıyıklı yaralandı. Yaralı madenciyi arkadaşları dışarı çıkarıp, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'e sevk edilen Bıyıklı, kurtarılamadı. Bıyıklı’nın cenazesi, 26 Haziran’da Kırat Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Madencinin eşi Berna Bıyıklı, kocasının ölümünden 5 gün sonra doğum yaptı. Bebeğine eşinin adını veren Bıyıklı, eşinin doğumdan sonra sigortalı bir işe girmeyi planladığını söylemişti.

Öte yandan kaçak kömür madeninin sahibi olduğu iddia edilen Bülent Ş. haftada 3 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Soruşturmasını tamamlayan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede tanık ifadeleri ve Bülent Ş.’nin ölen maden işçisiyle yaptığı mesajlaşmaları dikkate alarak kaçak ocağın sahibi olduğunu belirleyerek, Bülent Ş. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Zonguldak 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ölen madencinin eşi Berna Bıyıklı, tutuksuz sanık Bülent Ş. ve taraf avukatları katıldı.

Bülent Ş. “Kaçak maden ocağı maktul Uğur Bıyıklı’ya aittir. Ben sadece bu kaçak ocağına malzeme taşınması için aracımı tahsis etmiştim. Birkaç kez Uğur benden maddi açıdan zor olduğunu söyleyerek para istedi. Ben de yardım amacıyla kendisine borç para verdim. Uğur bana sigara parasının bile olmadığını söyleyerek benden sigara parası istedi. Ben de kendisine sigara parası verdim. Maden ocağı kesinlikle bana ait değildir” dedi.

Avukatın ofisine gitmiş

Sanıktan şikayetçi olan Berna Bıyıklı’nın avukatı, sanığın davanın geri çekilmesi için anlaşma yapmak üzere kendi ofisine geldiğini belirtti. Avukat, “Sanık benim yanıma gelerek maktulün ailesi ile tazminat hususunda anlaşma yapacaklarını söyledi. Kaçak maden ocağı kendisine ait değilse neden böyle bir talepte bulunmuş sorulmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sanık, “Berna benim yanıma gelerek zor durumda olduğunu söyleyerek, ‘Bana yardımcı olursan davamı geri çekerim’ dedi. Ben de maddi açıdan yardımcı olabileceğimi söyledim. Berna benim yanıma gelerek para talebinde bulunmuştur” iddialarında bulundu.

Sanıkla anlaşıp anlaşmadığı sorulan Berna Bıyıklı, tanık olarak dinleteceği F.Ç.’nin kendisini aradığını ve sanığın anlaşma yapmak istediğini ifade ettiğini söyledi. Bıyıklı, “F.Ç., para karşılığı sanığın benimle anlaşmak istediğini söyledi ancak ben kabul etmedim” dedi.

Hakim, dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, yeni tanıkların ifadelerinin alınması için ertelendi.