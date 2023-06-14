Tutukluluğu devam eden Can Atalay: Hukukun gereği yerine getirilmeli

Gezi Parkı davası nedeniyle 25 Nisan 2022’den bu yana tutuklu bulunan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Hatay’da TİP listesinden girdiği seçimlerde, 76 bin oy alarak milletvekili oldu ancak Atalay henüz tahliye edilmedi.

Medyascope'tan Gamze Elvan'ın sorularını yanıtlayan Can Atalay, meslektaşlarının da hâlâ cezaevinde tutulmasını Anayasa’nın 83’üncü maddesine aykırı bulduğuna dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tutukluluğunun devamıyla ilgili yaklaşımını da eleştirerek Tunç’un “Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa’nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan” sözlerini değerlendirdi.

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

“İpe un serilmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği, demokrasinin zorunluluğu bir an önce yerine getirilmelidir. Anayasal gereklilikle ilgili teknik ayrıntılarla okuyucuyu yormayacağım. Merak edenler hocam Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun ayrıntılı açıklamasına ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun hukuki durumu çok güzel özetleyen beyanına bakabilirler.

‘Tüm hukukçular için kulaklarına inanılmayan bir açıklama’

Adalet Bakanı’nın açıklamasıysa tüm hukukçular için kulaklarına inanılamayan bir an olmuştur. Adalet Bakanı ya hukuki durumu bilmiyor yahut kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İkisi de çok vahim ihtimallerdir. Üçüncü ihtimal ise yüksel yargıyı olmayacak işleri oldurtmaya çalıştığıdır ki bu en vahimi… Demokrasi bir bütündür, bölünemez. Millet iradesi bölünemez. Bir an önce hukukun gereği yerine getirilmelidir.”