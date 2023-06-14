Cumhuriyet gazetesi yayın yönetmeni yayımlanmayan yazısını paylaştı

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoglu, gazetesinde yayımlanmayan yazısını paylaştı.

Mollaveisoglu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet’te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam" ifadelerini kullandı.

Tuncay Mollaveisoglu'nun kendi internet sitesinde yayınladığı "Cumhuriyet ne yapmalı?" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

"6 ay önce Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliğine getirildiğimde gazete yönetiminde bir büyük tartışmanın içine düştüm. Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti.

Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş. Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Meslek ilkelerine ve gazetemize yapılan bu ihanet vakıf yönetiminde tartışma yaratmıştır.

...

Bir kaç gündür yönetimden yapılan ve gazetemizde yer alan “iç güçler gazeteye operasyon yapıyor, gazeteyi ele geçirmek istiyorlar” açıklaması doğru değildir. Doğru olan ağır bir ahlaki tartışmanın vakıf yönetimini bölmüş olmasıdır. Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor, verilen kavga gazetenin ilkelerinin savunulması ve eşsiz markasının korunması ile ilgilidir. Konuyu yargıya taşımak zorunda kalan vakıf avukatımızın azledilmesi de doğru değildir."