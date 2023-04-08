Tutuklu ve hükümlüleri taşıyan midibüs TIR'la çarpıştı: 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde ceza infaz kurumuna ait midibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 6'sı asker 9 kişi yaralandı.
İzmir'den Eskişehir'e tutuklu ve hükümlüleri götüren 35 NLN 27 plakalı ceza infaz kurumu midibüsü, Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında Yalçın T'nin kullandığı 34 EUS 466 plakalı TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile 6 asker ve 2 cezaevi personeli, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ceza infaz kurumu aracındaki 6 tutuklu ve hükümlü ise tedbir amaçlı Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)