Cumartesi Anneleri'ne polis saldırısı: 15 gözaltı

Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti.

941. haftada bir araya gelen Cumartesi Anneleri'nden 15 kişi gözaltına alındı.

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınıyoruz! Kayıplarımızı aramaktan, Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!"

Bir başka paylaşımda, gözaltına alınan 15 kişinin adları paylaşıldı:

Besna Tosun, Maside Ocak, Ali Ocak, Hanife Yıldız, Sebla Arcan, Gülseren Yoleri, Eren Keskin, İrfan Bilgin, İkbal Eren, Deniz Zeybek, Aylin Tekiner, Feyyaz Yaman, Ayşe Tepe, Mikail Kırbayır