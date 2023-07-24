Tutuklu gazeteci Yanardağ’dan 24 Temmuz mesajı: '115 yıl sonra yeniden istibdat rejimi yaşatılıyor'

27 gündür tutuklu olan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Marmara Cezaevi’nde kendisini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “24 Temmuz Abdülhamit istibdatının yıkıldığı, basından sansürün kaldırıldığı gün. İşte böyle bir günün yıldönümünde Türkiye’de 115 yıl sonra yeniden istibdat rejimi yaşatılıyor! Benim üzerimden gazetecileri, televizyonları susturmaya çalışıyorlar” dedi.

Yanardağ, hakkında açılan dava ve kendisine yöneltilen iddialarla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu iktidar ‘Nazi hukuku’ uyguluyor. Nazi ceza hukuku suça, fiile değil faile bakardı. Şu anda AKP’nin yaptığı da bu. Bir kişi fikirleriyle mücadelesiyle bu iktidar için tehlikeliyse, muhalifse, karşı çıkıyorsa hakkında suç icat ediliyor. Önce sosyal medyada linç ediliyor, toplumda infial duygusu yaratılıyor. Sonra da re’sen soruşturma başlatılıyor. Ve tutukluluk ile yargısız infaz oluşturuluyor. İşte bu, Nazi hukukundan farksız!”



Kendisine yapılan tüm hukuksuzluklara ve yaşatılan mağduriyetlere rağmen mücadelesini bırakmayacağını ifade eden Yanardağ, “Her türlü hukukusuzluğa, antidemokratik zorbalıklara karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Cumhuriyetin kurumlarının hala adalete ve hukuka uygun davranmasını bekliyorum. Bir iddianame yazdılar ama ortada delil yok! Oradan suç çıkması, ceza çıkması imkansız. En kısa sürede beraat bekliyorum. Yargılama sürecinde de tutuksuz yargılanmam gerekir” dedi.