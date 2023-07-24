115 yıl önce karanlığa karşı kazanılan hürriyet: Basın Bayramı'ndan bugüne kalan…

Osmanlı’nın son dönemlerinde tahtta en uzun kalan isimlerden biriydi 2. Abdülhamit. İktidarını baskı üzerine kurmuş, istibdat rejiminin yaratıcısı olmuş, basın üzerinde sansür sopasını daimi olarak işletmişti. O ne derse basın da onu yazıyor, düzeni sorgulamak hepten yasaklanıyordu.

Abdülhamit istibdatına karşı Manastır’da atılan toplar hürriyeti müjdeliyor, Abdülhamit, İttihat Terakki Cemiyeti’nin öncülüğündeki 1908 Devrimi sonrası 2. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalıyordu.

Osmanlı topraklarında “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” sloganlarının ilk kez bu denli hür şekilde atıldığı günlerden biri olacaktı 24 Temmuz.

Sansürüyle ve istihbarat ağıyla anılan Abdülhamit’e karşı kazanılan bu zafer, sansürün kaldırılması nedeniyle 24 Temmuz’un aynı zamanda “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına da vesile olacaktı.

115 yıl sonra bugün

Sansürün kaldırılmasının üzerinden tam 115 yıl geçti.

115 yıl önce bugün büyük bir mücadele sonunda kaldırılan sansür, Türkiye’de, AKP iktidarında yeniden tesis edilmiş durumda.

Ulusal düzeyde yayın yapan gazete ve televizyon kanallarının neredeyse yüzde 90’ından fazlası doğrudan AKP iktidarının kontrolüne girerken, iktidarın sesi dışında ses veren gazeteciler ve basın kuruluşları sürekli olarak baskı altında tutuluyor.

Her yıl onlarca gazeteci yaptıkları haberler ve eleştiriler nedeniyle tutuklanırken, muhalif gazeteler ilan geliri alamıyor, sürekli olarak yeni dava ve cezalarla yıldırılmaya çalışılıyor.

Muhalif haber siteleri ise hem davalarla çevreleniyor, hem de neredeyse her gün gelen "sansür" kararlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Gazetecilere hapis, ekranlara karartma

AKP iktidarında muhalif gazeteciler sürekli olarak mahkemelerin yolunu tutar oldu.

20 yılda tutuklanan gazeteci sayısı 872 oldu.

Bu gözaltı ve baskılar 2023 yılında da devam ederken, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, montajlanan ve çarpıtılan açıklamaları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Kanala ise 7 gün boyunca ekran karartma cezası verildi.

Gazeteciler sürekli olarak Erdoğan ve iktidar temsilcilerine ilişkin haberler nedeniyle para cezaları ve hapis cezalarına konu olurken, 2023 itibariyle 17 gazetecinin hâlâ cezaevinde olduğu belirtiliyor.