Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a: sordu: 'Hangi gazete ve internet sitesi ne kadar ilan aldı?'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ulaş Karasu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kimlere ne kadar resmi ilan verildiğini Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Basın İlan Kurumu’nun (BİK) önergede belirtilen yasal düzenlemenin yapıldığı günden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar geçen süre içinde, ulusal gazete ve internet sitelerine göre ne kadar ilan ve reklam vermiştir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi gazete ve internet sitesi ne kadar ilan almıştır” diye sordu.

'Yerel basının da güçlü olması kaçınılmazdır'

Karasu, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir tarafta, halkın haber alma hakkını hiçe sayarak ‘yandaş havuzunu’ oluşturan, iktidarın her türlü nimet ve olanaklarından, kamu gücünden yararlanarak gerçekleri karartan basın; diğer tarafta ise hukuk ve evrensel hukuk ilkeleri yok sayılarak her türlü baskı, sindirme ve bedel ödetilmek istenen, ancak tüm bunlara karşın yurttaşları bilgilendirmeye çalışan basın karşı karşıyadır.

Türkiye’de gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, aydınlar, akademisyenler kadar aslında tüm toplum özgür değildir. Yaygın medya kadar sesi duyulmayan, aldığı her haberi halka ulaştırabilmek için bin bir zorluğa göğüs geren yerel basının da güçlü olması kaçınılmazdır. Bunun için de ilgili mevzuatın yeniden gözden geçirilerek gazete ve gazetecilerin daha iyi ve kaliteli koşullara kavuşması gerekmektedir. Gazeteciler her geçen gün artan sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle yıllardır, 24 Temmuz’u Basın Bayramı olarak kutlamıyor.”

'Basın kuruluşları için son derece ağır koşullara uyulmasının talep edilmesi nasıl açıklanabilir?'

Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Karasu’nun Cevdet Yılmaz’a yönelttiği sorular şöyle:

“Basın İlan Kurumu’nun (BİK) önergede belirtilen yasal düzenlemenin yapıldığı günden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar geçen süre içinde, ulusal gazete ve internet sitelerine göre ne kadar ilan ve reklam vermiştir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi gazete ve internet sitesi ne kadar ilan almıştır?"