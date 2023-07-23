İddia: THY, BOTAŞ, Türk Telekom gibi kurumlar satışa çıkarılacak

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türk Hava Yolları (THY), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türk Telekom gibi büyük şirketlerin özelleştirme politikaları kapsamında satılacağı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Şevkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Şevkin, önergesinde yerli işletmelerin satılacağı iddialarına ilişkin; “Özelleştirme politikaları Türkiye’nin önündeki en ağır yüklerden biridir. Kamu kaynaklarının düzenli ve kamu kurumlarının milletin yararına kullanılması son derece önemlidir. Ülkemizde son yıllarda özelleştirme politikaları nedeniyle ülke ekonomisi ağır bir darbe almıştır. Yerli ve milli fabrikaların, işletmelerin, üretim tesislerinin elden çıkarılması ekonomiyi daha çok dibe vurduracaktır” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek'e: BAE ziyaretinizde öne çıkan görüşmeler neler?

Müzeyyen Şevkin’in Bakan Şimşek’e yönelttiği sorular şöyle:

“Türkiye’de 2002 yılından bu yana kaç özelleştirme uygulaması gerçekleşmiş, kaç kamu kurum ve kuruluş elden çıkarılmıştır? Özelleştirilen bu kurumlarda toplam kaç işçi işsiz kalmış, kaç işçi başka kamu kurumlarına nakledilmiştir? Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) gibi kurumların satışa çıkarılmaya hazırlandığı doğru mudur? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinizde öne çıkan görüşmeler nelerdir? Enerjide stratejik öneme sahip kurumlardan BOTAŞ’ın elden çıkarılması Türkiye’nin enerji güvenliğine ağır bir darbe anlamı taşımayacak mıdır?”