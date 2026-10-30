Tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın duruşması 19 Kasım’da: Beş yıla kadar hapis cezası isteniyor
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 30.10.2026 , 12:43
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) eski başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyetiyle tutuklanan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
21 Ekim’de tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürülen Arı, 19 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.
BirGün'de yer alan habere göre tutukluluğunun 29’uncu gününde hakim karşısına çıkacak Arı, Ankara 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Duruşma saat 11.45’de başlayacak.
Arı hakkında, “Hakaret ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” iddialarıyla ceza talep ediliyor. İddianameye göre Arı hakkında beş yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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