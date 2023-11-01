Tutuklu gazeteci Fırat Can Arslan tahliye edildi

Mezopotamya Ajansı muhabiri Fırat Can Arslan hakkında, “kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı verildi.

Hakkında tahliye kararı verilen Mezopotamya Ajansı (MA) Ankara muhabiri Fırat Can Arslan'ın Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden çıktı.

Sincan Cezaevi kampüsü önüne gelen Arslan’ın ailesi, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, Arslan’ın avukatları ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKGD) üyeleri ve meslektaşları Arslan’ı cezaevi çıkışında karşıladı.

Ne olmuştu?

Mezopotamya Ajansı (MA) Ankara muhabiri Fırat Can Arslan 25 Temmuz 2023’te evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltı gerekçesi Diyarbakır'da 16 gazetecinin tutuklandığı dosyada görev alan soruşturma savcısı ve eşinin tayininin çıktığını paylaşması nedeniyle "kamu görevlisini görevinden dolayı hedef göstermek” iddiasıyla aynı gün tutuklanmıştı.