Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddia edilen, İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İstanbul'da Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Gözaltında alınanların sayısı 14

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul merkezli 5 ilde toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen Örgütlü VUK-213, TCK-204 ve TCK-282 suçları kapsamında ; Masak ön inceleme raporunda; Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200.000.000 TL para girişi olduğu , bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir. 01.11.2023 tarihinde saat:01:15’de İstanbul merkezli 5 ilde (Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa) toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış olup arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir."