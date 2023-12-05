Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök'e tahliye

Diyarbakır'da 2017 Newroz'u kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis tarafından öldürülmesini fotoğraflayan Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Abdurrahman Gök, açık tanık ifadeleriyle tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

"Örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla suçlanan gazeteci Gök, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada avukatıyla birlikte hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmaya, Gök’ün ailesi, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), DİSK Basın-İş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) temsilcileri ile çok sayıda gazetecinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri izleyici olarak katıldı.

Gazeteci Gök ve avukatının hazır bulunduğu duruşmaya, açık tanık Ümit Akbıyık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşma savcısı, tutuklu yargılanan Abdurrahman Gök hakkında tahliye talep etti. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Abdurrahman Gök'ün tahliye edilmesine karar verdi.