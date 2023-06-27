Tutuklanmadan önce hedef göstermişti: 'Yanardağ'ın tutuklanmasına sonuna kadar karşıyım'

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, tutuklanmadan önce hedef gösterdiği gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz" açıklamasında bulundu.

Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle iki gün önce TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alan Erdem, "Bu ülkenin 40 seneyi aşkındır PKK teröründen çektiği acılarına bu kadar yabancılaşmanın izahı, amacı nedir? Bu ülkede her kim ki Öcalan'ı serbest bırakmaya kalkar ya da aklından geçirir ise bu millet onu tükrüğüyle boğar" açıklamsında bulunmuştu.

“Terör örgütünü övme” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, dün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifade işleminin ardından buün tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ’ın tutuklanmasına karar verilmişti.

'Tutuklanmasına sonuna kadar karşıyım'

Tutuklanmadan önce Yanardağ'ı hedef gösteren Erdem, Yanardağ'ın tutuklanamsına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdem, "Merdan Yanardağ’ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz. Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı. Merdan Yanardağ’ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım." ifadelerini kullandı.