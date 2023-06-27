Tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: 'Korkmuyoruz, susmayacağız!'

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklama kararı sonrası ilk açıklamasında ‘Susmayacağız' mesajını verdi.

Oğlu Alp Yanardağ’ın TELE1’de açıkladığı mesaj şöyle: “Seçim döneminde başlayan montaj kumpaslarının devamını yaşıyoruz. Her şey aslında önceden planlanmış, programdan 6 gün sonra; bayram arifesinde montaj video ortaya çıkarılmış ve Nöbetçi Hakimlik tarafından tutuklama kararı verilmiş… Korkmuyoruz. Ne olursa olsun, özgür basın susmayacak. Gerçekleri aynı kararlılıkla yansıtmaya devam edeceğiz.”

'Bu suçu işlemedim reddediyorum'

Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan avukatları da Yanardağ'ın hakkındaki suçlamayı reddederek, ''Bu bir demokrasi ve hukuk mücadelesidir. Durmak yok, biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Bunca senelik meslek hayatımda durduğum yerde ne bir teröristi ne de bir terör örgütünü destekledim. Bu suçu işlemedim, reddediyorum'' dediğini aktardı.