Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Hürriyet’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Hürriyet’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarıyla tutuklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

20 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz’da Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediye ihalelerine giren şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Kaplan Hürriyet, Murat Hürriyet ve Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Bir kişi hakkında ev hapsi, dokuz kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

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