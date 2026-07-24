Çankaya Belediyesi soruşturmasında iki tutuklama daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada iki kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da aralarında bulunduğu üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Karabulut dahil iki kişi tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturma kapsamında daha önce 25 kişi tutuklanmıştı. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 27’ye yükseldi.

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