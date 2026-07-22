Çankaya Belediyesi soruşturması: Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Ankara’da Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında bugün İstanbul’da düzenlenen operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı dahil 3 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan 30 kişiden Güner'in de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

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