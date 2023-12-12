Tutuklanan Faruk Koca görevinden istifa etti, AKP ihracını istedi

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tutuklanmasının ardından başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir açıklama yapan Faruk Koca, "Başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kulandı.

Faruk Koca, açıklamasında, "Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim" sözlerine yer verdi.

AKP disiplin kuruluna sevk etti, ihracını istedi

AKP kurucu üyesi ve iki dönem milletvekili olan Koca, partide tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

AKP MKYK toplantısının ardından konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ihraç talebiyle ilgili olarak, "Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi" dedi.

Çelik'in konuşmasından şu ifadelere yer verdi:

"Dün üzücü bir olay oldu. Futbolda şiddet hadisesi bugün de devam ediyor. Faruk Koca’nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladı. Aynı zamanda da bugün saldırıya uğrayan hakem kardeşimizle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu saldırıyla ilgili olarak bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Tüzüğümüzün 119’uncu maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine, MKYK tarafından oy verilmiştir.''

Belözoğlu: Görevimin başındayım

Öte yandan takımın AKP'ye yakınlığıyla bilinen Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Kemal Okuyan: Üste çıkıyorlar!

Ankaragücü ve AKP cephesinden gelen ''özür'' ve ''kınama'' mesajlarına eleştiri TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi. Hakem Meler'e yönelik saldırının ilk olmadığını hatırlatan Okuyan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

''Bir genel başkana Mecliste yumruk atılıyor, bürokrat madenci tekmeliyor, gazetecilere tehdit gırla gidiyor, futbol camiasının ünlüsü Alpay saldıracak vekil arıyor, sonra aynı zihniyetten zorba herifin teki bir hakeme yumruk atınca, “hiç bize yakışıyor mu” diye üste çıkıyorlar!''