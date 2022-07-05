Tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 323 kişi "Demir Yumruk" operasyonu ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Erol Evcil ve tutuklanan diğer 3 kişi "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanırken, bir kişi ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından dün tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Erol Evcil’in Ankara Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu işyerlerinde 3 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini söyleyen Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce ‘çete kurmak’ ve ‘dolandırıcılıktan’ yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım.

Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas’taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

Aynı suçlardan tutuklanan diğer şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil’in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında sadece patron-işçi ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdü.