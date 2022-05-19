Tutuklanan başkan konuştu: 'İmamoğlu ve CHP'li yöneticilere operasyon yapılacak'

Geçtiğimiz Nisan ayı başında tutuklanan CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, hedefin kendisi değil CHP olduğunu, operasyonun Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Aydın belediyeleriyle devam edeceğini dile getirdi.

Benli, sonraki hedefin İmamoğlu ve üst düzey CHP'liler olacağını öne sürdü.

Konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Benli'nin açıklamalarını aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Bana yapılan kumpas üzerinden nereye ulaşılmaya çalışıldığını biliyorum."

4 Nisan’da tutuklanan Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’den duydum bu sözü. Tabii merak ettim. Zira muhalefetteki politikacıların kıskaca alındığı bir dönemde söylüyordu. Acaba o ne düşünüyordu? Avukatları aracılığıyla sordum, o anlattı.

Toprak’a yolsuzluk suçlamasına konu olan ihaleleri de sordum. "İhalelerde herhangi bir sorun yoktu, bugün de yok. Kaldı ki ihale süreçlerine belediye başkanlarının müdahale yetkisi yok" dedi.

Konu ihale ama suçlamalardan biri "örgüt". Benli, "örgütlü suça sokup, muhalefet belediyelerini terörle ilişkilendirmek için bu kurgu yapıldı"diyerek düşüncesini söyledi.

Benli, "dosyanın bugüne kadar bekletilip, seçim öncesi gündeme konması başka operasyonlar için zemin oluşturmak ve tepki ölçme maksatlı" ifadelerini kullanıyor.

Dedim ya, "Benli bir şey söyleyemeye çalışıyor" diye…

Baştaki soruyu sordum. "Soruşturma, CHP’li belediye başkanı olduğum sürece ilişkin hazırlandı. Hedef ben değilim, CHP" dedi ve devam etti: "Bu dosyalar, komşu belediyelerimiz dahil diğer CHP’li belediyeler için de hazırlandı."

Benli; Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Aydın’ı saydı. Başka belediyelerde de operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Ona göre plan CHP’yi yolsuzlukla ilişkilendirmek ve karalamaktı. Benli, "Sayın İmamoğlu ve CHP üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon yapılmasını" beklediğini söyledi.