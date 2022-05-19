TKP: 19 Mayıs NATO’ya karşı çıkmadan anılamaz!

Türkiye Komünist Partisi Atatürk'ün Anadolu'ya geçtiği ve 'Ulusal Mücadeleyi' başlattığı 19 Mayıs'ın yıldönümünde bir açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Mayıs işgalcilerin bu topraklardan kovulması mücadelesinin simgesidir. Bugün bu ses yükseltilmeli, NATO bu ülkeden kovulmalıdır!" denildi.

TKP Merkez Komite imzalı açıklamanın tamamı şöyle:

19 Mayıs işgalci güçlerin Anadolu’dan kovulmasının işaret fişeğidir.

19 Mayıs 1919’da işgale karşı direnişi örgütlemek için Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal “Milli Mücadele”nin ilk adımını atmıştır.

19 Mayıs bir köşe taşıdır. 1919, yalnızca bir direniş örgütlenmesiyle değil, tarihi dolmuş Osmanlı’ya son veren ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kavganın başlangıcı olmasıyla da anılır. Memleketin üzerine çöken saltanata ve hilafete son verişin, laik bir cumhuriyet kavgasının en önemli adımlarından biridir.

Bu kavgayı, ülkemizi emperyalist güçlerin ordularından ve onların “yerli” işbirlikçilerinden temizleyen mücadeleyi selamlıyoruz.

Bu mücadele Türkiye kapitalizminin bekçiliğini üstelenenler tarafından durdurulmuş, ülkemizin her karışı sermayenin iştahını doyurabilmek için patronlara parsellenmiş, Cumhuriyet ve laiklik yok edilmiştir. Memleketimizin kapıları Amerikalı ve Avrupalı emperyalistlere açılmış, Türkiye sömürücü sınıf kendini halktan korusun diye NATO’ya üye yapılmıştır.

Yaşadığımız topraklar, Milli Mücadele’nin başlangıcından 103 yıl sonra, emperyalistlerin askerleri tarafından işgal altındadır.

Bugün “millilik” yarışına tutuşanlar, Türkiye’nin bağımsızlığı hakkında laf ebeliği yapanlar bu gerçeği örtbas etmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Sıkıştıklarında söyleyebildikleri tek ezber ise NATO’nun Türkiye’nin güvenliği için gerekli olduğu, üslerinin Türkiye’yi korumak için bulunduğudur.

NATO bir “güvenlik örgütü” değildir. NATO sömürücü sınıfı korumak, sömürenlere karşı yükselen sesi susturmak için kurulmuş bir terör örgütüdür. NATO, askeriyle, üsleriyle, o üslerdeki nükleer silahlarıyla bir “güvenlik sorunu”dur. Halkımızın varlığını ve geleceğini tehdit etmektedir.

NATO Türkiye’nin bağımsızlık sorunudur, bu topraklarda işgalcidir.

Türkiye NATO’dan çıkmadıkça, yabancı üsler kapatılmadıkça, nükleer silahlara el konulmadıkça, NATO askeri bu topraklardan kovulmadıkça ülkemizin bağımsızlığından söz etmek mümkün olmayacaktır.

19 Mayıs işgalcilerin bu topraklardan kovulması mücadelesinin simgesidir. Bu büyük mücadeleyi kutlarken bugün bir kez daha sesimizi yükseltmeliyiz.

İşgalciler def edilmeli, NATO bu ülkeden kovulmalıdır!

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite