SÖYLEŞİ | Okulda gözaltına alınan liseli Eylül: Biz susarsak bu ülkede bir şeyler değişmez

İstanbul’da iki lise öğrencisi, "Feminist Gece Yürüyüşüne katıldıkları ve sloganlarla Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri" iddiasıyla okullarına yapılan baskınla gözaltına alınmış, daha sonra da serbest bırakılmışlardı.

İki öğrenciden biri olan Eylül'le gözaltı sürecini konuştuk.

Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile gözaltına alındınız. Olay nasıl gelişti?

Bir yandan çok komik buldum, bir yandan da üzüldüm. Komik bulmamın sebebi ülkede o kadar çok yolsuzluk hırsızlık yapan, kadın öldüren, bebeğe tecavüz eden, hak yiyen hakka giren varken, yapmadığımız bir şeyden dolayı saatlerce gözaltında kalmamız. Üzücü kısım ise devlet adına... Çünkü bizi durdurabileceklerini veya susturabileceklerini sanıyorlar ama halbuki Z kuşağı gümbür gümbür geliyor bu onlar için üzücü olsa gerek.

Biraz kendinden bahsedebilir misin?

Ben Eylül. Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde okuyorum 11. sınıfım. Siyasete ilgim çok fazla var, bunun için çok araştırma yapıyorum, kitaplar okuyorum, eylemlere katılıyorum, mitinglere katılıyorum. Halkevleri'nde olan etkinliklere de katılıyorum. Eylemde polisin çok fazla müdahalesi oldu biber gazı plastik mermi vs. Ama biz hiç birine boyun eğmeden isteğimizi gerçekleştirdik.

‘Biz susarsak bu ülkede bir şeyler değişmez’

Gözaltı sürecinde neler yaşandı, bu süreçten sonra ne yapmayı düşünüyorsun?

Kötü davranılmadı, herhangi bir fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalmadık. Ama savcılık emri olmadan bizi gözaltına almaları hukuka aykırı. Bunun için avukatım Ayşe Özdemir suç duyurusunda bulundu. Bu durumun peşini asla bırakmayacağım, avukatlarımla ve ailemle beraber gerekenin yapılması için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarım okulda beni çok güzel bir şekilde karşıladılar, aynı zamanda öğretmenlerim, rehberlik servisi, müdürümüz, idaremiz yanımda olduklarını belirttiler bu beni çok güvende hissettirdi.

Bizi korkutmaya çalışıyorlar susturmaya çalışıyorlar ama asla susmayacağız. Çünkü biz susarsak bu ülkede birşeyler değişmez, yolsuzluk, açlık, adaletsizlik devam eder. Biz Atatürk'ün bize emaneti olan bu güzelim vatanı kimseye ezdirmek istemiyoruz gençlik olarak.

Benim güzel yol arkadaşlarıma söyleyebileceğim tek şey umudunuzu asla kaybetmeyin, her şey çok güzel olacak, bu ülkeyi biz kurtaracağız, bir şeyleri biz değiştireceğiz. Bütün Türkiye’deki genç akranlarımı birlik olmaya davet ediyorum, biz bu ülkeyi kurtarabiliriz.