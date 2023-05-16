Tutanak skandalı: TKP milletvekili adayına kendi sandığından oy çıkmadı!

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, YSK'nin tutağına göre,14 Mayıs'ta gerçekeleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde oy kullandığı sandıktan partisine oy çıkmadığını açıkladı.

Konuya ilişkişn sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Batur, şu ifadeleri kullandı:

"TKP milletvekili adayıyım. Eşimle birlikte aynı sandıkta oy kullandık. Bugün oy ve ötesinin sitesinden bakayım dedim. Bir de ne göreyim. Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi! Müşahitlere sordum. Bize verilen tutanaklarda yanlış yok. Ama YSK'ya hatalı tutanak iletilmiş."