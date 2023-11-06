TÜSTAV, hayatını kaybeden Orhan Taylan'ı hazırladığı 1979 Takvimi'yle andı

1 Mayıs kutlamalarının iki simge afişi; dünyayı avucuna sığdırmış, havaya kaldıran nasırlı eller ile ‘zincire vurulmuş işçi’ afişlerinin çizeri Ressam Orhan Taylan iki gün önce yaşamını yitirmişti.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), Taylan'ı, ressamın Konuk Yayınlarının 1979 Yılı takvimi için hazırladığı desenleri yayınlayarak andı.

TÜSTAV tarafından yapılan açıklamada, Orhan Taylan'ın, takvim üzerinde çalışırken renk ayrımı film maliyetini ortadan kaldırmak için her renkte basılacak desenleri ayrı aydınger kağıdına çizdiği bilgisi paylaşıldı.

Taylan'ın 52 haftada 52 deseni 4 renk olarak tasarlayıp çizdiği takvim, Türkiye’de Türkçe-Kürtçe basılan ilk takvim olma özelliği taşıyor.

Takvimde, işçi sınıfı ve devrimler tarihine ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Takvime TÜSTAV'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.