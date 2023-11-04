1 Mayıs'ın simge afişlerinin yaratıcısı ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti

1 Mayıs kutlamalarının iki simge afişi; dünyayı avucuna sığdırmış, havaya kaldıran nasırlı eller ile ‘zincire vurulmuş işçi’ afişlerinin çizeri Ressam Orhan Taylan yaşamını yitirdi.

Haberi, şair ve yazar Ataol Behramoğlu şu sözlerle duyurdu: “Sanatçı, düşünür, 1 Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, ceza evi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü.”

82 yaşındaki Taylan, 13 Ekim’den beri zatürre (pnömoni) ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) şikâyetleri nedeniyle aynı hastanede tedavi görüyordu.

Taylan, 6 Kasım Pazartesi günü Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.