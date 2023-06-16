TÜSİAD buyurdu: Çözüm değerli lira değil, ihracatçı olumsuz etkileniyor

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, yeni ekonomi yönetimine 'itibarı yüksek ekonomik programı' çağrısında bulundu.

Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Özilhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiklerini, tespit ve önerileri paylaştıklarını belirtti. Özilhan, "Bakan Şimşek'in çalışmaları tamamladıktan sonra ortaya koyacağı programın makro istikrara katkı sağlamasını bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz" dedi.

'Güvenilir lira' istedi, 'değerli liraya' itiraz etti

Enflasyonla mücadelenin yolunun Türk Lirası'na değer kazandırmaktan geçmediğini savunan Özilhan, güçlü liranın ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek ''Enflasyonla mücadele ve TL’ye güven birinci öncelik olmalı. Enflasyonla mücadelenin yolu TL’ye değer kazandırmak değil” dedi.

Şimşek yönetiminin uygulaması beklenen 'sıkı para politikası'nın büyümede yavaşlamaya yol açmaması gerektiğini belirten Özilhan, "Yurt dışından para girişi halinde TL'de değerlenme yerine TCMB rezervlerini tahkim etmek gerekiyor" diye konuştu.

Ekonomide son 10 yılın en sıkıntılı döneminde olduklarını söyleyen Özilhan, "İhracat yeniliyor, cari açık artıyor, net rezervler eksiliyor, bütçe açığı büyüyor, hayat pahalılığı satın alma gücünü düşürüyor, yüksek enflasyon bilançoları bozuyor ve işlem maliyetlerini bozuyor. Politika faiz oranının düşük olmasına rağmen yatırım canlanmıyor, TL değer kaybediyor, yabancı yatırımcı gelmiyor. Uzun süredir ilk defa ikiz açık yaşıyoruz” dedi.