Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini yükseldi

Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran ayı sonuçlarında Merkez Bankası'nın politika faizini ilişkin beklentiler mayıs ayındaki yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 17,56'ya yükseltildi.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 lira iken, bu anket döneminde 26,18 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 lira iken, bu anket döneminde 28,99 lira olarak gerçekleşti.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65'e yükseltildi.