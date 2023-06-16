Döviz kurunda tarihi rekor: Avro 26 lirayı gördü

Türk Lirası'nda değer kaybı devam ederken dolar ve avrodan yeni rekorlar da gelmeye devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'in adımlarını 'kabullendiğini' söylemesiyle yavaşlayan yükseliş yeniden ivmelendi.

Dolar dün ulaştığı 23,75 lira seviyesi ile rekorunu korurken, avro tarihinde ilk kez 26 lirayı gördü.

Altın da bin 498 lira ile dün kırdığı rekorun altına geriledi, güne bin 487 liradan başladı.

Döviz kuru ve değerli madenlerde kritik değişikliğin 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararının ardından gözlemlenmesi bekleniyor.